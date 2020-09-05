شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وفاة وزير الزراعة المصري الأسبق يوسف والي عن عمر 89 عاماً والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 5 سبتمبر 2020 متابعات_ الخليج 365 توفى الدكتور يوسف والي، وزير الزراعة المصري الأسبق، اليوم السبت، عن عمر يناهز 89 عاما.

Advertisements وذكر موقع "بوابة الأهرام" الالكتروني اليوم أنه سيتم تشييع الجنازة من مسقط رأسه بمحافظة الفيوم. وشغل الدكتور يوسف والي عددًا من المناصب بينها نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة، وكان أمينًا عامًا للحزب الوطني المنحل.

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