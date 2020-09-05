إصابات كورونا في العالم تتجاوز 26.4 مليون والوفيات تقارب المليون

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 5 سبتمبر 2020 متابعات_ الخليج 365 أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 26.4 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، كما توفي 868963 جراء الفيروس.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019. Advertisements وتصدرت الولايات المتحدة القائمة مسجلة ستة ملايين و165 ألفا و332 إصابة، و186768 حالة وفاة. وجاءت البرازيل في المركز الثاني مسجلة أربعة ملايين و41 ألفا و638 إصابة و124614 وفاة. وفي المركز الثالث جاءت الهند، حيث سجلت ثلاثة ملايين و936 ألفا و747 إصابة و68472 حالة وفاة. وحلت روسيا في المركز الرابع مسجلة مليونا و15 ألفا و105 حالات إصابة، و17649 حالة وفاة.

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