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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الصين تسجل عشر حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 5 سبتمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم السبت إن البر الرئيسي الصيني سجل 10 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في الرابع من سبتمبر أيلول انخفاضا من 25 حالة في اليوم السابق.
وقالت اللجنة في بيان إن جميع حالات الإصابة الجديدة لمسافرين قادمين من الخارج لتسجل البلاد 20 يوما متتالية بدون إصابات محلية.
وتراجع أيضا عدد الإصابات الجديدة الخالية من الأعراض إلى ثمانية مقابل 26 في اليوم السابق. ولا تعتبر الصين حالات العدوى الخالية من الأعراض إصابات مؤكدة.
ويبلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بمرض كوفيد-19 في البر الرئيسي الآن 85112 في حين ظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.
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