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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إصابات كورونا بكوريا الجنوبية عند أدنى مستوى منذ ثلاثة أسابيع والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 5 سبتمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
سجلت كوريا الجنوبية 168 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الجمعة وذلك في أقل حصيلة يومية خلال ثلاثة أسابيع بعد تطبيق قواعد تباعد اجتماعي صارمة لمواجهة موجة عدوى ثانية.
وأظهرت بيانات المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم السبت وصول العدد الإجمالي في البلاد إلى 21010 حالات إصابة و333 وفاة.
وكان العدد المسجل الجمعة أقل حصيلة إصابات منذ ظهور بؤرة عدوى في كنيسة حضر أعضاؤها تجمعا سياسيا ضخما يوم 15 أغسطس آب.
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