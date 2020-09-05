حميد النعيمي يصدر مرسوما لدعم قطاع النقل والمواصلات في عجمان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 5 سبتمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أصدر الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان المرسوم الأميري رقم /11/ لسنة 2020 بشأن الحزمة الحكومية الرابعة لدعم قطاع النقل والمواصلات في إمارة عجمان، للتخفيف من الآثار الاقتصادية على المستثمرين في النقل والمواصلات الناجمة عن الأزمة العالمية بسبب تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد " كوفيد-19" وتمكينهم من تجاوز المرحلة الراهنة.



ونص المرسوم على تطبيق تخفيض قيمة فاتورة الامتياز الصادرة من هيئة النقل خلال الفترة من تاريخ أول اكتوبر 2020 وحتى تاريخ 31 ديسمبر 2020 في حال تسديد كامل قيمتها بنسبة 5% خلال 30 يوما من تاريخ إصدار الفاتورة ونسبة 3% خلال 30 يوما التالية.

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وحدد المرسوم تخفيض بدل اعتماد برامج التدريب اعتبارا من سريان هذا المرسوم وحتى تاريخ 30 سبتمبر 2021 بنسبة 20% الذي تتقاضاه هيئة النقل بموجب اتفاقية الامتياز والتي تقدمها مراكز التدريب لدى شركات الامتياز، ويستثنى من ذلك برامج التدريب الخاصة بالسائقين الجدد وسائقي الفنادق.

ويحق لرئيس المجلس التنفيذي في الإمارة بموجب قرار يصدر عنه تمديد المدد المنصوص عليها في هذا المرسوم وفقا لما يراه مناسباً.

ويلغى أي نص أو حكم يتعارض مع أحكام هذا المرسوم.

ويعمل بهذا المرسوم من تاريخ 15 سبتمبر 2020 وينشر في الجريدة الرسمية.