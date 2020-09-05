بائعو الكتب المدرسية: إقبال ضعيف.. الناس حائرون بين التدريس الحضوري أو عن بعد- فيديو

تصوير: يونس مردوخ

عبر عدد من بائعي الكتب المدرسية في مدينة الدارالبيضاء، عن قلقهم مما أسموه الإقبال الضعيف من طرف آباء وأولياء أمور التلاميذ على اقتناء الكتب المدرسية.

وقال بعض بائعي الكتب المدرسية في المدينة، في تصريحات متطابقة لـ”اليوم 24″، إن الإقبال ضعيف على اقتناء الكتب المدرسية مقارنة بالسنة الماضية، وأضافوا أن بعض الآباء، أو أولياء الأمور حائرون في الاختيار بين التدريس الحضوري أو عن بعد، ما يؤثر سلبا في مداخيل مكتبات بيع الكتب المدرسية.

وأفاد المصدر نفسه، بأن الوضعية الاقتصادية للعديد من الأسر المغربية تضررت، بسبب تداعيات أزمة كورونا، ما أثر سلبا في قطاع الكتب المدرسية.