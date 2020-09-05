تصوير: يونس مردوخ
عبر عدد من بائعي الكتب المدرسية في مدينة الدارالبيضاء، عن قلقهم مما أسموه الإقبال الضعيف من طرف آباء وأولياء أمور التلاميذ على اقتناء الكتب المدرسية.
وقال بعض بائعي الكتب المدرسية في المدينة، في تصريحات متطابقة لـ”اليوم 24″، إن الإقبال ضعيف على اقتناء الكتب المدرسية مقارنة بالسنة الماضية، وأضافوا أن بعض الآباء، أو أولياء الأمور حائرون في الاختيار بين التدريس الحضوري أو عن بعد، ما يؤثر سلبا في مداخيل مكتبات بيع الكتب المدرسية.
وأفاد المصدر نفسه، بأن الوضعية الاقتصادية للعديد من الأسر المغربية تضررت، بسبب تداعيات أزمة كورونا، ما أثر سلبا في قطاع الكتب المدرسية.
كانت هذه تفاصيل خبر بائعو الكتب المدرسية: إقبال ضعيف.. الناس حائرون بين التدريس الحضوري أو عن بعد- فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.