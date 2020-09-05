عندما امتلك طالبان أول «دبابة للإسلام» روسية الصنع- الحلقة 17

الملا عبد السلام ضعيف، رجل من رجالات الصف الأول في أفغانستان، وأحد الذين شاركوا في المفاوضات التي أددت إلى نشوء حركة طالبان، كان صوتا إعلاميا للزعيم الروحي لهذه الحركة الملا محمد عمر. مذكرات كتبها ضعيف بيده، وقال فيها كل شيء، باح بما له وما عليه: نشأته ودراسته في المدارس الدينية، ودوره في صد الحرب السوفياتية على أفغانستان.

كشف خفايا علاقته بطالبان ما خبره من مفاوضات سرية وعلنية، داخلية وخارجية، وأسرار تقلبه في المناصب المتعددة التي تبوأها ومنها نائبٌ لوزير الدفاع ونائبٌ لوزير المناجم والصناعة. هنا في هذه المذكرات المثيرة، سيكشف الملا ضعيف، عن طبيعة العلاقة مع الأميركيين، وما يدور في ميدان المعارك، وخلف الكواليس السياسيّة من صفقات وأسرار.

دوره منذ أحداث 11 شتنبر التي قلبت حياته وحياة بلده، وبعدها، حين كان صلة الوصل الوحيدة بين أفغانستان والعالم. قبل أن يصبح السجين رقم 306، في سجن غوانتانامو.

إعداد: عادل الكرموسي

في الليلة التالية، أعلنت “البي بي سي” ولادة حركة جديدة في أفغانستان أنشأتها طالبان في سانجيسار. وبحسب التقرير الذي أذاعته “البي بي سي”، فإن هدف طالبان هو التخلص من المجموعات المسلحة غير القانونية التي تسرق الناس. كما أعلن التقرير أن أعضاء طالبان لم يصدروا أي بيان رسمي أو إعلان ولم يوافقوا على أي مقابله صحافية. إلا أن وسائل الإعلام سرعان ما بدأت باختراع أسماء للحركة مثل حركة الطالبان، الحركة الإسلامية طالبان، فصيلة طالبان، أو بكل بساطة الحركة. وعلى الرغم من أن طالبان اتخذت شكلا واضحا وأصبحت حقيقة لا يمكن نكرانها، فإنني كنت قلقا، لاسيما بسبب القادة القدامى الذين سيقفون ضدنا، ولن ينضم رجالهم إلى ما أصبح حركة وطنية. كان علينا إيجاد طريق لدمجهم ضمن صفوفنا.

عانينا من العوز في أيام الحركة الأولى. كانت لدينا بعض الأسلحة، لكن افتقرنا إلى السيارات والأموال. امتلكت دراجة نارية وكذلك الملا عبد الستار، وتبرعت بالعشرة آلاف أفغاني التي ادخرتها في منزلي كاملة لحساب المجموعة.

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وضعنا درجتينا الناريتين بتصرف طالبان، لكن محرك دراجتي قد تعطل في اليوم الأول، ما ترك دراجة الملا ستار الروسية وسيلة النقل الوحيدة المتوفرة للحركة. لم يكن في الدراجة عادم للغازات، فكان هديرها يسمع على بعد أميال عبر طرقات الجبال والممرات الخلفية وسميناها دبابة الإسلام.

بعد أن قام الملا معصوم بزيارة القرى، توافد الناس إلى الحاجز الذي أقمناه ليروا طالبان بأنفسهم. غمر الأمل قلوبهم للمرة الأولى منذ سنوات. سرعان ما انضم إلينا كثيرون ممن دعموا قضيتنا. أسبغ طالبان رونقا على المنطقة، تماما كما يجمل الزهر الصحراء الأكثر قحطا. في وقت قصير، انضم إلينا العشرات من المتطوعين، وفي الأيام الأولى لانطلاق الحركة، بات عددنا يناهز 400 عضو. أرسلت الدعوات إلى الناس، فتقاطروا من كل الأنحاء، حتى إن البعض قدموا من باكستان. وعمد كثير من رجال الأعمال والتجار إلى التبرع بالأموال لدعم الحركة.

ذات يوم، وصل أحد الرجال إلى الحاجز، يجر كيسا من المال خلفه، قدمه إلينا وفتحناه فبدأنا نعد النقود، فاق المبلغ 90 مليون أفغاني، وهو مبلغ خيالي في تلك المرحلة، لم نكن نحلم في الحصول عليه. أدهشنا سخاء الرجل فعرضنا عليه وصلا بالأموال التي تبرع بها الرجل والمعروف الذي صنعه إلا أنه رفض قائلا: “تبرعت بهذا المال لوجه الله وحده، ولا أريد لأحد أن يعلم بما صنعت. لا حاجة إلى وصل ولا أرغب في الإعلان عن اسمي”، وأتى إلينا أناس كثيرون تبرعوا، كل بحسب إمكاناته.

تجولنا على امتداد الطريق، وانتقلنا من حاجز إلى آخر، نبلغ القادة والعصابات بوجوب إيقاف عمليات الابتزاز والتعرض للمارة، تجاهلنا معظمهم، بل قام بعضهم بتصعيد العقوبات الوحشية التي كانوا يرسلون إلينا مع كل سيارة تعبر حواجزهم، رسائل تحمل الشتيمة وسوء المعاملة. أطلقوا علينا نعوتا عدة، متسولين، أبناء “مورا”، متوحشين، ذوي العمامات، كما تناهت إلى مسامعنا نعوت أكثر سوءا وحقدا. كانت نقطة تفتيش داروخان هي الأقرب إلى نقطة طالبان، لكن تمت مناطق أخرى عانت من أولئك اللصوص المعروفين، قطاع الطريق الذين يقومون بنهب المسافرين وابتزازهم في ذلك الوقت. لم يسع طالبان إلى توسيع رقعة انتشارهم خارج هذين الإقليمين، وقد حصرنا اهتمامنا بأصدقائنا وجيراننا وقرانا ومدننا. انتقل الوضع من سيء إلى أسوأ، بحيث بات من الضروري التحرك لفعل شيء ما، لكن أحدا لم يحرك ساكنا للوقوف بوجه شر القادة والعصابات. لم يكن بوسعنا سوى إبلاغ هؤلاء بوضع حد لتصرفاتهم، لكنهم رفضوا التجاوب مع نداءاتنا بإخلاء حواجزهم، فتدهور الوضع أكثر فأكثر.

لم تجد المفاوضات. وكان علينا أن نبرهن للآخرين قدرتنا على الحسم في حال تجاهل مطالبنا. قررنا في أحد الاجتماعات أن نهاجم حاجز داروخان، فتوجهت قوة من 10 أو 11 مزودين بقذائف آر بي جي، وبعض رشاشات كلاشنكوف إلى الحاجز عبر قرية قريبة، بينما تقدم فريق آخر عبر الطريق، فهاجم الحاجز من الاتجاهين وشعر عناصره بجدية الموقف. لم يبق من مجال للتفاوض أو للتراجع لسبب وحيد، هو أنهم أجبرونا على مهاجمتهم. وبعد أن قتل بعض رجاله بتبادل إطلاق النار، أخذ دارو خان يلتمس العفو بقوله: “بحق الله! إن موتي لن يجديكم نفعا، أنا مسلم جاهدت جنبا إلى جنب معكم، امنحوني فرصة أخيرة لمغادرة هذا المكان، وسأمتثل لأي قرار تصدرونه إلي”، بكلماته هذه تمكن داروخان من خداعنا ولاذ بالفرار.

لما رأى ياقوت الهزيمة التي مني بها داروخان، تركوا هم أيضا نقاط التفتيش التي أقامها وانسحبوا من دون قتال، لكن، في مكان أبعد على الطريق، كان صالح يجاهر فاخرا بأنه سيقضي على أبناء مورا وسيدمرهم، وأن أحدا من طالبان لن يخرج حيا.