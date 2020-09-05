الفريديس: إصابة شخص في حادث عمل

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب شخص يبلغ من العمر 43 عاما، بجراح وصفت بأنها متوسطة إثر تعرضه لحادث عمل في قرية الفريديس، صباح اليوم السبت.

وأفاد مصدر طبي، بأن عاملا سقط عن علو 4 أمتار خلال قيامه بأعمال ترميم في الفريديس، ما أسفر عن إصابته بجراح.

وقدم طاقم طبي الإسعافات الأولية للمصاب وهو يعاني من جراح في القسم العلوي من جسده، ثم جرى نقله على وجه السرعة إلى مستشفى "رمبام" في حيفا لاستكمال العلاج.

هذا، وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث إلى جانب إخطارها ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل) وفقا للمقتضى.