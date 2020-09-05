رغم الجائحة: مهرجان "أرابيسك" في فرنسا يحتفل ببلوغه 15 عاما

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يحتفل مهرجان "أرابيسك" من 8 إلى 20 أيلول/سبتمبر المقبل في مونبلييه (جنوب فرنسا) ببلوغه 15 عامًا، إذ يستضيف رغم جائحة كوفيد-19 المطربة التونسية درصاف الحمداني وأوركسترا باربيس الوطنية، ويقيم حفلة لأهم أغنيات الراي بعنوان "لو غران بال دو راي".

وأبدى فريق عمل "أرابيسك" فرحته بكونه "أحد أول المهرجانات التي تفتح أبوابها رغم الأزمة الصحية".

وتقام معظم أنشطة المهرجان المخصص لفنون العالم العربي في الهواء الطلق، في غابة صنوبر تم تحويلها إلى مدينة قديمة على الطراز العربي.

إلا أن الافتتاح سيكون مع المغنية التونسية درصاف الحمداني في أوبرا مونبلييه. أما الاختتام فسيكون مع "أوركسترا باربيس الوطنية" التي تقدم اسطوانتها الجديدة على المسرح احتفالًا بمرور 25 عامًا على انطلاقها.

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وشدد المنظمون على أهمية استمرار المهرجان ولو في ظل التدابير الصحية كوضع الكمامات. وأكدوا أن كل الإجراءات اتخذت "لتمكين المشاهدين من الاستمتاع بالجو والعروض، مع الحرص على اتباع الشروط الصحية المعمول بها".

وكتب وزير الثقافة الفرنسي السابق جاك لانغ، ورئيس معهد العالم العربي في باريس، في كلمة تمهيدية لدورة 2020: "في وقت لا يزال الوضع يفتقر إلى الوضوح لكثير من صالات (العروض) والمهرجانات، نحن متحمسون لفكرة اللقاء مجددًا للاحتفاء بفنون العالم العربي في هذه الدورة الخامسة عشرة من مهرجان أرابيسك".

وأضاف "علينا أكثر من أي وقت مضى أن نعيد تأكيد الموقع المهمة للفنون والثقافة"، مؤكدا أن "العيش معًا يمرّ أيضاَ عبر قدرتنا إبهار بعضنا بعضًا".