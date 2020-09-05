110 وفيات و5205 إصابات جديدة بكورونا في روسيا خلال آخر 24 ساعة

السبت 5 سبتمبر 2020

سجلت السلطات الصحية الروسية خلال آخر 24 ساعة 110 وفيات و5205 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، لتصبح الحصيلة الإجمالية 1020310 إصابات، منها 17759 حالة وفاة.



وتجاوزت حصيلة الإصابات اليومية بالفيروس الذي يسبب مرض "كوفيد-19" في البلاد لليوم الثاني على التوالي نقطة الخمسة آلاف، إذ أعلنت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة انتشار العدوى في روسيا اليوم السبت عن تسجيل 5205 إصابات جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، مقابل 5110 إصابات في اليوم السابق.

وأشارت الغرفة إلى أن الإصابات الجديدة تتوزع بين 84 إقليما من أصل أقاليم البلاد الـ85 (باستثناء دائرة نينيتس ذات الحكم الذاتي الواقعة في أقصى شمال البلاد)، لافتة إلى عدم ظهور أعراض الإصابة لدى 24.2% من المرضى الجدد.

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وشهد بذلك إجمالي عدد الإصابات بكورونا التي سجلت في روسيا منذ بداية الجائحة ارتفاعا بـ0.5% خلال آخر 24 ساعة وأصبح 1020310 حالات إصابة، منها 164425 حالة نشطة (ما يمثل انخفاضا بـ284 حالة نشطة منذ يوم أمس).

ورصدت السلطات الصحية الروسية خلال اليوم الأخير 110 وفيات جديدة ناجمة عن "كوفيد-19"، ما يرفع حصيلة ضحايا الوباء في البلاد إلى 17759 وفاة.

وتماثل 5379 مريضا للشفاء من الفيروس التاجي خلال الساعات الـ24 الماضية، ليبلغ إجمالي عدد المتعافين 838126 شخصا.

وأجري في روسيا حتى اليوم أكثر من 38 مليون فحص مختبري لتشخيص الإصابات بـ"كوفيد-19"، منها 336 خلال آخر 24 ساعة، ولا يزال أكثر من 209 آلاف شخص تحت الرقابة الطبية.