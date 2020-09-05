الهند تسجل زيادة قياسية في إصابات كورونا والإجمالي يتجاوز 4 ملايين

السبت 5 سبتمبر 2020

أظهرت بيانات صادرة عن وزارة الصحة الهندية صباح اليوم السبت تسجيل رقم قياسي لحالات الإصابة بفيروس كورونا ليوم واحد، وهو 86 ألفا و432 حالة، طبقا لما ذكرته شبكة "إن دي تي في" التلفزيونية الهندية اليوم.



وبذلك يرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة بفيروس كورونا في الهند إلى 4023179، وهو أقل بنحو 70 ألف حالة من البرازيل، وهي ثاني أسوأ دولة في العالم لحالات الإصابة بفيروس كورونا بعد الولايات المتحدة.

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وكانت الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية قد سجلت حتى الآن 4091801 حالة إصابة حتى الآن، وأظهرت البرازيل مؤشرات أولية لتخفيف القيود التي فرضت للحد من انتشار فيروس كورونا.

وشهدت الهند 1089 حالة وفاة متعلقة بالفيروس خلال الساعات الـ 24 الماضية، مما يرفع عدد الوفيات إلى 69 ألفا و561. وبلغ معدل التعافي من الفيروس 77.2 بالمئة.