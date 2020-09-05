شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط خلية داعشية تخطط لعملية إرهابية في لبنان والان نبدء بالتفاصيل

تمكنت مديرية المخابرات في الجيش اللبناني من توقيف عناصر خلية إرهابية مرتبطة بتنظيم داعش الإرهابي كانت في صدد تنفيذ أعمال أمنية في الداخل اللبناني.

وقال بيان للجيش اللبناني : أظهرت التحقيقات أن أمير تلك الخلية هو الإرهابي المتواري عن الأنظار خالد التلاوي الذي استخدمت سيارته من قبل منفذي جريمة كفتون التي وقعت بتاريخ 21 /8 /2020.