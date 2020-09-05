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ضبط خلية داعشية تخطط لعملية إرهابية في لبنان

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تمكنت مديرية المخابرات في الجيش اللبناني من توقيف عناصر خلية إرهابية مرتبطة بتنظيم داعش الإرهابي كانت في صدد تنفيذ أعمال أمنية في الداخل اللبناني.

وقال بيان للجيش اللبناني : أظهرت التحقيقات أن أمير تلك الخلية هو الإرهابي المتواري عن الأنظار خالد التلاوي الذي استخدمت سيارته من قبل منفذي جريمة كفتون التي وقعت بتاريخ 21 /8 /2020.

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