اخبار العالم

كوريا الشمالية تستعد لإطلاق باليستي من غواصة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الشمالية تستعد لإطلاق باليستي من غواصة والان نبدء بالتفاصيل

قال مركز أبحاث أمريكي إن صورا بالأقمار الصناعية لحوض لبناء السفن في كوريا الشمالية يوم الجمعة تشير إلى تجهيزات لإجراء تجربة صاروخ باليستي متوسط المدى يطلق من غواصة.

وقال مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية إن الصور التي نشرها على موقعه الالكتروني لحوض سينبو لبناء السفن في كوريا الشمالية تظهر عدة سفن إحداها تشبه سفنا استخدمت من قبل في قطر بارجة منصة الاختبار القابلة للغطس.

وذكر المركز أن النشاط "يشير، لكن بشكل غير قاطع، إلى تحضيرات لتجربة صاروخ بوكوكسونج-3 الباليستي من منصة الإطلاق الغاطسة".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر كوريا الشمالية تستعد لإطلاق باليستي من غواصة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا