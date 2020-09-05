شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الشمالية تستعد لإطلاق باليستي من غواصة والان نبدء بالتفاصيل

قال مركز أبحاث أمريكي إن صورا بالأقمار الصناعية لحوض لبناء السفن في كوريا الشمالية يوم الجمعة تشير إلى تجهيزات لإجراء تجربة صاروخ باليستي متوسط المدى يطلق من غواصة.

وقال مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية إن الصور التي نشرها على موقعه الالكتروني لحوض سينبو لبناء السفن في كوريا الشمالية تظهر عدة سفن إحداها تشبه سفنا استخدمت من قبل في قطر بارجة منصة الاختبار القابلة للغطس.

وذكر المركز أن النشاط "يشير، لكن بشكل غير قاطع، إلى تحضيرات لتجربة صاروخ بوكوكسونج-3 الباليستي من منصة الإطلاق الغاطسة".