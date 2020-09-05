شكرا لقرائتكم خبر عن الإعصار العاشر.. "هايشين" يقترب من جزيرة أوكيناوا اليابانية والان نبدء بالتفاصيل
وثمة تهديدات بأن يكتسب الإعصار العاشر الذي يضرب اليابان هذا العام، المزيد من القوة غدا الأحد. وتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن تصل سرعة الرياح بالقرب من مركزه 300 كيلومتر في الساعة.
وحذرت السلطات من ارتفاع الأمواج وفيضانات محتملة وزوابع قوية كافية للإطاحة بالمنازل فى طريقها.
ومن المتوقع أن يصل الإعصار إلى جزيرة "أمامي أوشيما" غدا الأحد ثم يتحرك نحو جزيرة كيوشو جنوب غرب البلاد، طبقا لخبراء الأرصاد الجوية.
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