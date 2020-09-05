شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن: تسمم زعيم المعارضة الروسى "انتهاك خطير" والان نبدء بالتفاصيل
وأضافت أن بيجون أبلغ السفير الروسي بأن استخدام هذا السلاح الكيميائي سيكون انتهاكا واضحا لالتزاماتها بموجب اتفاقية الأسلحة الكيمائية، وأوضحت أن المسئول الأمريكي شدد خلال اللقاء على أن بلاده تدعو روسيا إلى التعاون الكامل مع التحقيقات الدولية بشأن هذا العمل.
كانت الحكومة الألمانية قد زعمت يوم الأربعاء الماضي أن المعارض الروسي أليكسي نافالني تعرض للتسمم باستخدام مادة "نوفيتشوك".
كانت هذه تفاصيل خبر واشنطن: تسمم زعيم المعارضة الروسى "انتهاك خطير" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.