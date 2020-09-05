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واشنطن: تسمم زعيم المعارضة الروسى "انتهاك خطير"

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أعربت الولايات المتحدة عن قلقها البالغ بشأن النتائج التي توصلت إليها الحكومة الألمانية بتسمم زعيم المعارضة الروسي أليكسي نافالني بغاز أعصاب كيميائى، وقالت مورجان أورتاجوس المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن هذا جاء خلال لقاء ستيفن بيجون نائب وزير الخارجية الأمريكي في واشنطن بالسفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنتونوف.

وأضافت أن بيجون أبلغ السفير الروسي بأن استخدام هذا السلاح الكيميائي سيكون انتهاكا واضحا لالتزاماتها بموجب اتفاقية الأسلحة الكيمائية، وأوضحت أن المسئول الأمريكي شدد خلال اللقاء على أن بلاده تدعو روسيا إلى التعاون الكامل مع التحقيقات الدولية بشأن هذا العمل.

كانت الحكومة الألمانية قد زعمت يوم الأربعاء الماضي أن المعارض الروسي أليكسي نافالني تعرض للتسمم باستخدام مادة "نوفيتشوك".

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