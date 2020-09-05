شكرا لقرائتكم خبر عن إخماد حريق ناقلة نفط بسواحل سريلانكا والان نبدء بالتفاصيل
وقال المتحدث باسم البحرية السريلانكية إنديكا دي سيلفا "لقد هدأت النيران، وهي تحت السيطرة الآن.. إنها لا تنتشر".
وأكد دي سيلفا مقتل أحد أفراد الطاقم في الحريق، وإنقاذ 22 فردا آخرين.
وكانت ناقلة النفط المسجلة في بنما متوجهة من الكويت إلى الهند لنقل 270 ألف طن من النفط الخام وشهدت حريقا صباح الخميس على بعد 38 ميلا بحريا قبالة الساحل الجنوبي الشرقي لسريلانكا.
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