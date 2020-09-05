وفيات كورونا في إيران تتخطى 21 ألفا

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة أرشيفية

قالت المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية في التلفزيون الرسمي اليوم الأربعاء إن عدد الوفيات بالبلاد جراء الإصابة بفيروس كورونا زاد بواقع 119 حالة، مما يرفع العدد الإجمالي إلى 21020 حالة وفاة.

وأضافت المتحدثة سيما سادات لاري أن الوزارة سجلت 2243 إصابة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ارتفاعا من 2213 حالة في اليوم السابق.

وأضافت "للأسف نواجه زيادة في حالات العدوى بفيروس كورونا في الأسابيع الماضية. أناشد الجميع تجنب الانتقالات غير الضرورية".

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وناشد كبار المسؤولين في وزارة الصحة الإيرانيين بتجنب السفر خلال عطلة يوم عاشوراء مطلع الأسبوع للحيلولة دون تسجيل زيادة جديدة في الإصابات بكورونا.

لكن على الرغم من تحذيرات السلطات من السفر تحدثت وسائل إعلام رسمية عن كثافات مرورية على الطرق المؤدية إلى الساحل المطل على بحر قزوين في شمال إيران وهو مقصد مفضل في أوقات العطلة.