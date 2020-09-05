شكرا لقرائتكم خبر عن "القص واللزق" الوسيلة المعهودة لـ الجزيرة فى نشر الأكاذيب ضد مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب محمد الغول، عضو مجلس النواب، أن قناة الجزيرة تعمل على أن تروج مواد إعلامية زائفة على غير الحقيقة من خلال فيديوهات مفبركة، الغرض منها تضليل الشعب المصرى، ومحاولة الوقيعة بين أطيافه بعضهم البعض.

ولفت عضو مجلس النواب، فى تصريحات خاصة، إلى أن "الفبركة والقص واللزق" وسيلة أصبحت معتادة لقناة الجزيرة والتى تستهدف من خلالها ضرب الفتن، وهو أمر اعترفت هى به مسبقا بفبركة بعض الفيديوهات التى مر عليها سنوات وبثت على أنها حديثة، مطالبا بضرورة النظر فى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد قناة "الجزيرة" لعدم التزامها بميثاق الشرف الإعلامي ولا الأخلاق الإعلامية العالمية والمتعارف عليها.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن الجزيرة أحد الأدوات التى يستخدمها تنظيم الحمدين فى ضرب الاستقرار بالدولة المصرية، فهى تنفذ مخططا عدائيا ضد مصر يتم تمويلها من أعداء الدولة المصرية ومن يكرهون الاستقرار والخير لمصر.

وشدد أن الكيانات الإرهابية تتخذ من القنوات التي تبث من الخارج أذرع إعلامية لتنفيذ أجنداتها المدمرة والمستهدفة للشعب المصرى وإضعاف روحه المعنوية.