بالصور.. إزالة ٤ حالات تعدي على الأراضي الزراعية بدمياط

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط- محمد إبراهيم:
شنت الوحدة المحلية بمدينة كفر البطيخ، حملة مكبرة لتنفيذ قرارات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، بحضور المحاسب متولي حسن رئيس الوحدة، أسفرت عن تنفيذ ٤ حالات تعدي على الأراضي الزراعية.
تضمنت المخالفات حالتين في قرية جمصة لتعديات على أملاك الدولة، على مساحة ٢٣٠ مترًا و١٢٠ مترًا، وجرى إزالة تشوينات مخالفة بقرية الرياض عبارة عن سور مبني بالمخالفة.
وفي قرية اللضامين، جرى إزالة حالة تعدي على جزء من الطريق العام، على مساحة ٤٠ مترًا، وتحررت المحاضر القانونية للمخالفين.
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