أسعار الذهب العالمية تغلق على ارتفاع طفيف

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- وكالات:
أغلقت أسعار الذهب العالمية على ارتفاع بنسبة 0.16% في نهاية تعاملات مساء أمس.
وبلغ سعر أوقية الذهب بنهاية تعاملات أمس 1933.9 دولار، بارتفاع قيمته نحو 3 دولارات عن الجلسة السابقة، وفقًا لبيانات وكالة بلومبرج.
واليوم والغد عطلة رسمية في البورصات العالمية.
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