لليوم الثالث.. كوريا الجنوبية تسجل أقل من 200 إصابة بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - سول- أ ش أ:

أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، السبت، أنها سجلت أقل من 200 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد لليوم الثالث على التوالي، فيما وصفته بأنه علامة "إيجابية".

ووفقًا للمراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، سجلت البلاد خلال اليوم الماضي 168 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19، منها 158 إصابة محلية جاءت غالبيتها من منطقة سول الكبرى، ما رفع العدد الإجمالي للحالات المؤكدة في كوريا الجنوبية حتى الآن إلى 21 ألفا و10 حالات، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية.

كما سجلت البلاد حالتي وفاة إضافيتين جراء الإصابة بالمرض، ما رفع إجمالي عدد الوفيات إلى 333 حالة وفاة، فيما بلغ إجمالي عدد الأشخاص الذين خرجوا من من الحجر الصحي بعد التعافي الكامل 16 ألفا و9 أشخاص، بزيادة قدرها 226 شخصا عن اليوم السابق.

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وقال كوون جون ووك، نائب مدير المقر المركزي لمكافحة الأمراض في البلاد، في إفادة صحفية يومية: "كانت هناك العديد من المجالات التي يمكن رؤيتها بشكل إيجابي عند النظر إلى أوضاع يوم السبت"، موضحا "انخفض عدد الحالات الجديدة، وانخفض حجم ونسبة الحالات التي لا يمكن تعقبها، وتباطأ معدل ارتفاع عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة، ويتجه عدد الأشخاص الخاضعين للعزل المنزلي إلى الانخفاض".

ومع ذلك حذر المسؤول الكوري الجنوبي من التخلي عن الحذر إذ قد يحدث انتشار واسع النطاق للوباء على الصعيد الوطني في أي وقت.

وتسجل كوريا الجنوبية ارتفاعات يومية مكونة من ثلاثة أرقام منذ حوالي ثلاثة أسابيع بسبب حالات إصابة جماعية ارتبطت بعدد كبير من الكنائس وتجمع مناهض لإجراءات الحكومة المرتبطة بفيروس كورونا أقيم في وسط سول في منتصف أغسطس، وذلك بعد أن كانت البلاد قد أبقت على ارتفاع يومي مكون من رقمين لأكثر من خمسة أشهر.