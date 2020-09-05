سفير روسيا لدى واشنطن: الولايات المتحدة تزعزع الاستقرار النووي العالمي

محمد اسماعيل - القاهرة - موسكو- أ ش أ:
قال السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنطونوف، إن نشر الولايات المتحدة لرؤوس نووية ذات طاقة منخفضة يزعزع استقرار الردع النووي العالمي.
وأضاف انطونوف لوكالة أنباء "نوفوستي"، السبت، أن نشر الولايات المتحدة لرؤوس نووية ذات طاقة منخفضة يزعزع استقرار الردع النووي العالمي وليست الإجراءات الروسية.
جاء ذلك تعليقًا على تصريحات نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي روبرت سوفر، التي اتهم فيها روسيا ببدء سباق تسلح غير استراتيجي.
وأوضح السفير الروسي لدى واشنطن "أن مسؤولي البنتاجون يستخدمون الذرائع الاتهامية لتبرير سياسة واشنطن بتخفيض "عتبة" استخدام الأسلحة النووية عبر نشر رؤوس نووية ذات طاقة منخفضة"، داعيا ممثلي البنتاجون لإجراء حوار مباشر مع روسيا حول قضايا الاستقرار الاستراتيجي.
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