بالأسماء.. 17 مصابًا في انقلاب سيارة محملة بالعمالة الزراعية في البحيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة- أحمد نصرة:
أصيب 17 عاملًا زراعيًا، اليوم السبت، إثر انقلاب سيارة نقل بالطريق الدولى، بالكيلو 60 في اتجاه العلمين، بوادي النطرون في البحيرة.
أسفر الحادث عن إصابة كل من محمد محمود مهدي 39 عامًا، معوض محمد عبدالعاطى 30 عامًا، عاشور رجب عبدالمنعم 30 عامًا، محمد ربيع حسن 16 عامًا، عبد الحليم شعبان عبد الحليم 36 عامًا، الشحات عيد سالم، عبدالمنعم عبدالحليم عبدالرحمن 52 عامًا، محمد راتب عبد العزيز 30 عامًا، محمد فرج عبدالحميد 35 عامًا.
وكذا أصيب محمود عبدالجواد عبدالهادي، 35 عامًا، صبرى ناجى عبدالمعطى 48 عامًا، أحمد محمود 30 عامًا، منصور شمس الدين سلماوي 45 عامًا، طلعت عبدالستار إبراهيم 45 عامًا، عبدالغفار عبدالباسط لبيب 50 عامًا، سعيد عبدالرحمن رواش، 60 عامًا، عادل إمام عبدالسلام، 35 عامًا، وجميعهم مقيمين بالدلنجات.
جرى نقل المصابين لمستشفى وادي النطرون، وتحرر المحضر اللازم .
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