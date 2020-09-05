- 1/2
- 2/2
الإمارات من أكثر دول العالم استجابة لمواجهة كورونا
غير فيروس كورونا من معايير الأمان حول العالم، حيث أصبحت إجراءات التعامل مع أزمة الفيروس القاتل هي المعيار الأساسي لها، بعيدا عن المعايير التقليدية والتي كانت سائدة قبل مطلع 2020.
وتصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة دول المنطقةكونها الأكثر أمانا من كورونا وتقدمت للمركز التاسع عالمياً على قائمة آمن دول العالم في مواجهة فيروس كورونا المستجد، وذلك وفقاً لتحديث شهر سبتمبر/أيلول للقائمة التي تنشرها مجموعة “ديب نوليدج” للأبحاث التقنية، وتقوم بتحديثها بصفة شهرية منذ مطلع يونيو/حزيران الماضي.
وبذلك، تكون الإمارات قد تقدمت مركزاً واحداً بالمقارنة بتحديث أغسطس/آب للقائمة، حيث حَلت آنذاك في المركز العاشر عالمياً، وأيضاً تقدمت مركزين، بالمقارنة بأول إصدار للقائمة، في يونيو/حزيران الماضي، والذي صَنف الإمارات في المركز الــ11 عالمياً.
ويشير هذا التقدم المُطرد للإمارات في تصنيفها على القائمة إلى نجاحها في تعاملها مع فيروس كورونا، وإلى قدرتها الهائلة على احتواء والحد من تداعياته، الأمر الذي جعلها دوماً آمن بلد في زمن الجائحة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا، ودوماً ضمن آمن 11 بلداً على مستوى العالم، وضمن العشرة الكبار عالمياً منذ شهرين.
وأمس الجمعة، أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية إجراء 80.935 فحصاً جديداً خلال الـ24 ساعة الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.
يأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الإمارات بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد- 19” والمخالطين لهم وعزلهم.
كانت هذه تفاصيل خبر الإمارات.. التاسعة عالميا ضمن أكثر الدول أمانا من كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.