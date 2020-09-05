إيران ..انفجار سيارة تنقل غاز الكلور وتسمم 120 شخصا

كتبت أسماء لمنور في السبت 5 سبتمبر 2020 10:15 صباحاً - منذ ساعتين

انفجرت سيارة كانت تنقل غاز الكلور في محافظة عيلام الإيرانية، ما أسفر عن وقوع إصابات، بحسب وسائل إعلام محلية إيرانية.

وتسبب الانفجار أصيب أكثر من 120 شخص بالتسمم، نتيجة انفجار اسطوانات لغاز الكلور.

وبحسب وكالات الأنباء الإيرانية الرسمية، فإن اسطوانة تحتوي على غاز الكلور السام انفجرت أثناء نقلها على متن شاحنة كانت تعبر القرية، ما أدى إلى تسرب غاز الكلور وتسمم أكثر من 120 شخصا، حالة عدد منهم حرجة، بحسب التقارير.

كما أفاد مسؤولون بأن الأسطوانة كانت تحتوي على 800 كيلوغرام من غاز الكلور، وكانت من بين عدة أسطوانات تقلها شاحنة تعبر القرية، وأن السلطات بدأت التحقيق لمعرفة أسباب الانفجار.

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يشار إلى أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية كانت أعلنت، الجمعة، أن المخزون الإيراني من اليورانيوم المخصّب يتجاوز حالياً عشر مرّات الحد المنصوص عليه في اتفاق 2015 النووي الذي أبرمته طهران مع القوى الكبرى.

ويشير الاتفاق إلى حد يبلغ 300 كلغ من اليورانيوم المخصّب على شكل مركّب محدد، أي ما يعادل 202,8 كلغ من اليورانيوم. وأفاد تقرير الوكالة أن المخزون الإيراني الحالي يبلغ 2105 كلغ.

أنشطة نووية غير معلنة

كما أعلنت الوكالة أن إيران سمحت لمفتشيها بالوصول إلى أحد موقعين يشتبه بأنهما شهدا أنشطة نووية غير معلنة مطلع الألفية الثالثة.

وأضاف التقرير أن إيران “سمحت لمفتشي الوكالة بالوصول إلى الموقع لأخذ عيّنات بيئية”، مضيفا أنه سيتم زيارة الموقع الثاني في وقت لاحق هذا الشهر.