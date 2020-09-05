كتب هاني نصر العربي في السبت 5 سبتمبر 2020 10:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر مئات الجرحى بانفجار في إيران والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصيب ما يزيد على 200 شخص بجروح جراء انفجار قارورة لغاز الكلور، كانت على متن شاحنة في محافظة إيلام الواقعة غربي إيران، وفقًا لتقارير إعلامية.

وقد أفادت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، بإصابة 217 شخصا بانفجار قارورة غاز الكلور، في قرية زنجيرة عليا التابعة لقضاء جرداول في محافظة إيلام.

ووقع الحادث بسبب إهمال سائق الشاحنة التي تقل قوارير غاز الكلور في القرية، ولم يسفر الحادث عن وقوع وفيات.

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وذكرت الوكالة الإيرانية، أنه تم نقل المصابين إلى مستشفيين، أحدهما في مدينة إيلام، مركز المحافظة، وآخر في مدينة سرابلة مركز القضاء.

وكشفت الوكالة، إن 106 من المصابين مازالوا قيد العلاج في المستشفيين، بينما غادرهما المصابون الآخرون بعد تلقيهم العلاج اللازم، بحسب ما ذكرت وكالة فرانس برس.

ويذكر أنه سجلت في الأشهر الماضية سلسلة حرائق وانفجارات في مواقع عسكرية ومدنية في أنحاء مختلفة من إيران، كان من أبرزها الانفجار الذي وقع في مركز صحي في طهران أواخر يونيو الماضي، وأسفر عن مقتل 19 شخصا.