كتب هاني نصر العربي في السبت 5 سبتمبر 2020 10:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر وفيات كورونا في المكسيك تقترب من 67 ألف شخص والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سجلت وزارة الصحة في المكسيك، اليوم السبت، 6196 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، مقارنة مع 5937 إصابة يوم أمس الجمعة.

ووفقًا لوزارة الصحة المكسيكية، تم تسجيل 6196 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى 623090 حالة.

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كما تم تسجيل 522 وفاة، ليصل العدد الإجمالي للوفيات في البلاد إلى 66851 وفاة.

وكشفت الصحة المكسيكية، أن العدد الفعلي للإصابات أعلى بكثير على الأرجح من الأرقام المعلنة.