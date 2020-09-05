تبادل الضرب بين اللاعبين في مباراة ودية تحضيرا لمباريات البطولة الاحترافية

شهدت المباراة الودية التي جمعت عشية اليوم الجمعة، بين وداد تمارة والاتحاد الزموري للخميسات، فوق أرضية الملعب البلدي لتمارة، تبادل الضرب دقائق بعد بدايتها.

وكشف مصدر جيد الإطلاع، في حديثه مع “اليوم 24″، أن الطاقم التحكيمي أنهى المباراة بعد 10 دقائق على بدايتها، وغادر الملعب بطلب من مدربي وداد تمارة والاتحاد الزموري، الطير وبودراع على التوالي، نتيجة الشجار الذي نشب بين مجموعة من اللاعبين تبادلوا خلاله الضرب.

وشدد المصدر ذاته، على كون أفراد أطقم الفريقين عملوا على تهدئة الأوضاع، وتلطيف الأجواء، حتى تعود المياه إلى مجاريها، لتستأنف بعدها المباراة رغم انصراف الطاقم التحكيمي الرئيسي.