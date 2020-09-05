هجرة جماعية لـ7 شبان مغاربة إلى سبتة سباحة وتوقيف 10 آخرين بشاطئ الفنيدق

أوقفت السلطات الأمنية الاسبانية، 7 مهاجرين مغاربة خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، في مدينة سبتة المحتلة، بعدما تمكنوا من بلوغ شاطئ الثغر المحتل، سباحة انطلاقا من شمال المملكة.

وكشفت صحيفة “إل بويبلو دي سبتة” أن المهاجرين الـ7، الذين تم توقيفهم ج، سيخضعون للحجر الصحي بالمستشفى التابع للهلال الأحمر، تفعيلا للبروتوكول الصحي.

وفي سياق متصل، أحبطت بعد مغرب اليوم الجمعة، السلطات الأمنية بشاطئ الفنيدق، قبالة مسجد محمد الخامس، محاولة “حريك” مجموعة من الشبان، عددهم يتجاوز العشرة، بعد تدخل عناصر حرس الحدود، التابعة للقوات المساعدة وعناصر الأمن الوطني.