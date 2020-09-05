غزة: 110 إصابات جديدة بكورونا خلال الساعات الـ24 الماضية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم السبت، عن تسجيل 110 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ24 الماضية.
وذكرت وزارة الصحة في تقريرها اليومي لفيروس كورونا في غزة، أن عدد العينات الجديدة التي جرى فحصها بلغت 1562 عينة.
وأشارت إلى أن الإجمالي التراكمي للمصابين منذ بدء انتشار الوباء في آذار/ مارس الماضي بلغ 807 إصابة منها 713 حالات نشطة حاليًا (687 من المجتمع و26 من العائدين) و89 متعافيًا، و5 وفيات (4 من داخل المجتمع وحالة من العائدين).
وذكرت الصحة أن غرفة عمليات الطوارئ تتابع تطورات الحالة الوبائية ومنحنى التفشي وخطة مواجهته في قطاع غزة.
هذا ويتواصل سريان حظر التجوال في قطاع غزة لليوم الثاني عشر على التوالي، في إطار جهود مواجهة تفشي فيروس كورونا.
وأكد المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة، إياد البزم، على استمرار حظر التجوال في كافة محافظات قطاع غزة، مع الإبقاء على الإجراءات المعلنة بخصوص محافظة شمال غزة ومناطق في محافظة غزة.
ودعت الوزارة المواطنين إلى التقيد والالتزام بإجراءات السلامة والوقاية، مع تشديد الإجراءات في محافظة شمال قطاع غزة، في ظل ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا.
ومنذ 24 آب/ أغسطس الماضي، يشهد قطاع غزة، سريان قرار حظر التجوال في كافة محافظات القطاع، لمنع تفشي فيروس كورونا بعد انتشار كورونا داخل المجتمع الغزي.
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