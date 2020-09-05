شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير طبي: مفاجأة في نتائج اختبارات اللقاح الروسي والان نبدء بالتفاصيل
وأشادت موسكو بالنتائج ووصفتها بأنها رد على المنتقدين.
وقالت الدورية إن نتائج التجربتين اللتين أجريتا في يونيو ويوليو وشارك فيهما 76 شخصا تكشف أن جميع المشاركين طوروا أجساما مضادة لفيروس كورونا المستجد بدون آثار جانبية خطيرة.
وأصدرت روسيا ترخيصا باستخدام اللقاح، الذي يعطى على جرعتين، في الداخل في أغسطس، وهي أول دولة تقدم على ذلك وقبل نشر أي بيانات أو بدء تجربة واسعة النطاق.
وقالت الدورية "التجربتان اللتان استغرقتا 42 يوما، وشملتا 38 بالغا سليما، لم تظهرا أي آثار جانبية خطيرة بين المشاركين، وأثبتتا أن اللقاح المرشح يحفز استجابة بتكوين أجسام مضادة".
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