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تقرير طبي: مفاجأة في نتائج اختبارات اللقاح الروسي

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كشفت نتائج نشرتها دورية ذا لانسيت الطبية أن لقاح "سبوتنيك-5" الروسي لمرض كوفيد-19 حفز استجابة بتكوين أجسام مضادة لدى جميع المشاركين في تجارب المراحل المبكرة.

وأشادت موسكو بالنتائج ووصفتها بأنها رد على المنتقدين.

وقالت الدورية إن نتائج التجربتين اللتين أجريتا في يونيو ويوليو وشارك فيهما 76 شخصا تكشف أن جميع المشاركين طوروا أجساما مضادة لفيروس المستجد بدون آثار جانبية خطيرة.

وأصدرت روسيا ترخيصا باستخدام اللقاح، الذي يعطى على جرعتين، في الداخل في أغسطس، وهي أول دولة تقدم على ذلك وقبل نشر أي بيانات أو بدء تجربة واسعة النطاق.

وقالت الدورية "التجربتان اللتان استغرقتا 42 يوما، وشملتا 38 بالغا سليما، لم تظهرا أي آثار جانبية خطيرة بين المشاركين، وأثبتتا أن اللقاح المرشح يحفز استجابة بتكوين أجسام مضادة".

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