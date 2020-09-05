رياضة 2020-09-05 | 09:22 765 مشاهدة وقال درجال في مقطع فيديو خلال زيارته الى محافظة الانبار ولقائه برئيس واعضاء مركز اليرموك للدراسات والتخطيط الاستراتيجي إنه "في ظل جائحة كورونا ، كان السؤال كيف سنعمل، تسلمت الوزارة ووجدت فيها مبلغ 300 مئة دينار عراقي فقط، ماذا سأفعل؟ اترك العمل؟ كان الجواب كلا". وأوضح بالقول، "بدانا نعمل ليلاً نهاراً وكنا نعمل حتى ساعات الفجر واجتماعاتنا كانت تستمر حتى الساعة الثانية فجراً". المحرر: محمد خليل

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر درجال: تسلمت الوزارة وفيها 300 دينار فقط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.