اخبار العالم

درجال: تسلمت الوزارة وفيها 300 دينار فقط

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

2020-09-05 | 09:22

درجال: تسلمت الوزارة وفيها 300 دينار فقط

765 مشاهدة

وقال درجال في مقطع فيديو خلال زيارته الى محافظة الانبار ولقائه برئيس واعضاء مركز اليرموك للدراسات والتخطيط الاستراتيجي إنه "في ظل جائحة ، كان السؤال كيف سنعمل، تسلمت الوزارة ووجدت فيها مبلغ 300 مئة دينار عراقي فقط، ماذا سأفعل؟ اترك العمل؟ كان الجواب كلا".

وأوضح بالقول، "بدانا نعمل ليلاً نهاراً وكنا نعمل حتى ساعات الفجر واجتماعاتنا كانت تستمر حتى الساعة الثانية فجراً".

محمد خليل المحرر: محمد خليل
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر درجال: تسلمت الوزارة وفيها 300 دينار فقط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا