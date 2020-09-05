في حالة 'نادرة' .. عراقيون متعافون من كورونا يصابون بالفيروس مجدداً

كشفت صحيفة "الصباح" الرسمية، السبت، عن تسجيل إصابات بكورونا لدى أشخاص متعافين من الفيروس في حالة "نادرة" تظهر للمرة الأولى في العراق، وذلك بعد حصولها مؤخراً في هونغ كونغ.
ونقلت الصحيفة عن مصدر طبي في مستشفى الجملة العصبية قوله، إنه "تم الإعلان عن تجدد إصابة أحد العاملين فيه المدعو (أ.ع.أ) ووالدته وزوجته واطفاله بالفيروس بعد تأكيد اصابتهم به وشفائهم منه خلال المدة الماضية".
وأضاف المصدر أن "هذه الحالة تعد الأولى التي تتكرر فيها الإصابة بالجائحة في المستشفى، إذ اصيب العديد من ملاكاته بضمنهم مديرها خلال المدة الماضية بكورونا وتم شفاؤهم وعودتهم لمزاولة عملهم في علاج الحالات الواردة المصابة بمرض كوفيد 19".
وسبق أن أعلن باحثون في هونغ كونغ مؤخرا أنهم اكتشفوا أول حالة مؤكدة في العالم لإصابة بعدوى فيروس كورونا للمرة الثانية.
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