الإعلام الأمني تعلن انتهاء العملية الأمنية في حسينية المعامل وتكشف نتائجها

أعلنت خلية الإعلام الأمني، السبت، انتهاء العملية الأمنية التي انطلقت فجر اليوم في منطقة حسينية المعامل شرقي بغداد، مشيرةً إلى القبض على ثلاثة أشخاص بتهمة حيازة أسلحة متوسطة وعجلات غير قانونية، وضبط رشاشتين متوسطة و121 بندقية و17 مسدساً و70 مخزن بندقية.
وقالت الخلية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "في تمام الساعة الرابعة فجر اليوم، شرعت قوات أمنية مشتركة لتنفيذ عملية أمنية وتفتيش في منطقة حسينية المعامل، وانتهت العملية في تمام الساعة السابعة من صباح اليوم بعد أن أكملت القطعات واجبها بدون حادث وانسحبت إلى معسكراتها".
وأضافت، أن العملية أسفرت عن "القبض على 3 أشخاص بتهمة حيازة أسلحة متوسطة وعجلات غير قانونية، وضبط رشاشتين متوسطة ( bkc..RBK)، و121 بندقية و17 مسدساً ٨8 رمانات يدوية و3 اجهزة اتصال موترلا و70 مخزن بندقية وأعتدة مختلفة، فضلا عن 11 هاتفاً يستخدم لتفجير العبوات، كما ضبط تجهيزات ( دروع جعب صدرية مختلفة ناظور ) و عجلتين دون مستمسكات".
وأضافت، أن العملية أسفرت عن "القبض على 3 أشخاص بتهمة حيازة أسلحة متوسطة وعجلات غير قانونية، وضبط رشاشتين متوسطة ( bkc..RBK)، و121 بندقية و17 مسدساً ٨8 رمانات يدوية و3 اجهزة اتصال موترلا و70 مخزن بندقية وأعتدة مختلفة، فضلا عن 11 هاتفاً يستخدم لتفجير العبوات، كما ضبط تجهيزات ( دروع جعب صدرية مختلفة ناظور ) و عجلتين دون مستمسكات".
وأشارت الخلية إلى أن "القوات الأمنية ستستمر في تنفيد مهامها وفرض الأمن وانفاذ القانون في جميع المناطق لحماية المواطنين ومكافحة أي تحدٍ أو تهديد لسلطة القانون".
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