نائبة: توفير البيئة والقانون الملبي لطموح الجماهير هو الأهم لدينا من انتخابات مبكرة أو أبكر

وقالت خليل في حديث لـ الخليج 365، إن "إجراء انتخابات شفافة ونزيهة وتلبي مطالب الجماهير وطموحاتهم في التمثيل العادل هي الخيار الأفضل من إجراء انتخابات مبكرة أو أبكر دون توفير البيئة والأرضية المناسبة لها"، مضيفة أننا "لا نريد تكرار مشهد انتخابات عام 2018 وما شابها من اتهامات بالتزوير وامتعاض شعبي مع انخفاض نسبة المشاركة بشكل كبير".وتابعت، أن "دورنا في مجلس النواب، هو مراعاة مطالب الجماهير والتأني في تشريع قانون يناسب تلك المطالب، وأن يتم الخروج بصيغة قانون تشمل الجميع دون إقصاء أو ظلم جهة"، لافتة إلى أن "القانون وحده ليس سبباً في تزوير الانتخابات أو انخفاض نسبة المشاركة بل هناك أسباب اخرى ساهمت في تلك الاخفاقات، منها أسباب سياسية وسيطرة البعض على عمل المفوضية السابقة وغيرها من الأمور السلبية الأخرى".

جدير بالذكر أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أعلن، في وقت سابق، عن تحديد السادس من حزيران من العام المقبل موعداً لإجراء الانتخابات المبكرة.