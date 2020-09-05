قوة أمنية تحرر مدير شركة 'مرسيدس' في العراق من خاطفيه

أعلن جهاز الأمن الوطني، السبت، عن تحرير مدير شركة "مرسيدس" فرع العراق، بعد اختطافه لمدة ثلاثة أيام في بغداد.
وقال الجهاز في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "بناءً على معلومات استخبارية تفيد بوجود مختطف في أحد المنازل المهجورة في منطقة حي القاهرة؛ أجرت مفرزة من جهاز الأمن الوطني عمليات المتابعة والتحري الميداني".
وأضاف أن "الجهود أسفرت بعد التأكد واستحصال الموافقات القانونية، عن مداهمة الدار وتحرير شخص تبين انه اردني الجنسية يعمل مديراً لشركة مرسيدس فرع العراق ومخطوف منذ ثلاثة أيام".
وأضاف أن "الجهود أسفرت بعد التأكد واستحصال الموافقات القانونية، عن مداهمة الدار وتحرير شخص تبين انه اردني الجنسية يعمل مديراً لشركة مرسيدس فرع العراق ومخطوف منذ ثلاثة أيام".
وأشار الجهاز إلى أن "المفرزة عثرت على اسلحة رشاشة وعتاد ودروع وهواتف نقالة تخص الخاطفين خلال التفتيش".
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