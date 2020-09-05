مواجهات في جنين: إصابة شقيقين برصاص الاحتلال واعتقالهما

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب شقيقان، اليوم السبت، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال مواجهات في مخيم جنين، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية ("وفا").

ونقلت "وفا" عن شهود عيان، أن الشقيقين أحمد ومحمد الجدعون قد أصيبا برصاص قوات الاحتلال، خلال المواجهات التي اندلعت عقب اقتحام المخيم، وجرى اعتقالهما.

وأصيب 3 فلسطينيون برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس، الجمعة، خلال عودتهم من مكان عملهم داخل دولة الاحتلال، قرب بلدة حبلة في محافظة قلقيلية.

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وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إن طواقمها تعاملت مع إصابة 3 عمال، اثنان منهما أصيبا برصاص الاحتلال في القدم، وواحد في الفم، حيث تم تقديم الإسعاف لهم ونقلهم للمستشفيات.

وفي وقت سابق من يوم الجمعة، أصيب عشرات الفلسطينيين بالاختناق نتيجة استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، من جرّاءِ قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة قرية كفر قدوم الأسبوعية، شرق قلقيلية.

يتبع..