ميلان يتعاقد مع لاعب ريال مدريد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن آيه سي ميلان الإيطالي تعاقد بشكل رسمي مع لاعب ريال مدريد الإسباني، إبراهيم دياز، لمدة عام على سبيل الإعارة حتى يوم 30 حزيران/يونيو من العام المقبل.
وولد دياز في ملقا يوم 3 آب/أغسطس من عام 1999، وبدأ مسيرته الكروية في مسقط رأسه، قبل أن ينتقل إلى مانشستر سيتي في عام 2015، ولعب مع الفريق الأول هناك للمرة الأولى في عام 2016 وخاض 15 مباراة وسجل هدفين.
وانتقل إبراهيم دياز بعدها إلى ريال مدريد في عام 2019، وسجل مع الفريق الملكي هدفين في 21 مباراة، لينتقل إلى ميلان والذي سيرتدي معه القميص رقم 21.
وواصل ميلان بالتالي تدعيم صفوفه، بعد نجاحه في تمديد عقد نجمه السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، حيث يأمل الروسونيري في البناء على النهاية القوية للموسم الماضي بالتواجد في المركز السادس والتأهل للدوري الأوروبي.
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