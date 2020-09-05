- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن بومبيو يحث تركيا واليونان على خفض التوتر ووقف التصعيد في المتوسط والان مع التفاصيل
السبت 5 سبتمبر 2020
حثّ وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو اليونان وتركيا على "خفض التوتر" لوقف التصعيد في شرق البحر المتوسط حول حقوق بحرية وحقول غاز متنازع عليها.
وقال في مؤتمر صحافي "نحثّ الجميع على التراجع لخفض التوتر وبدء محادثات دبلوماسية بشأن النزاعات القائمة في شرق المتوسط ... ليس مجدياً زيادة التوتر العسكري في المنطقة".
دعا وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، المجتمع الدولي لمحاسبة نظام إيران على جرائمه. وقال: "أكدنا على ضرورة التصدي للتهديدات الإيرانية في المنطقة".
وردا على سؤال لـ"العربية" و"الحدث"، قال بومبيو: "الوضع في لبنان غير مقبول، ونزع سلاح حزب الله أكبر التحديات في هذا البلد"، ودعا "الجميع إلى تخفيف التوتر في المتوسط".
كما أعلنت الولايات المتحدة الأربعاء فرض عقوبات على مدعية المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودة اعتراضا على التحقيق المستمر في احتمال ضلوع جنود أميركيين بجرائم حرب في أفغانستان.
وقال وزير الخارجية الأميركي "كل فرد أو كيان يواصل تقديم المساعدة المالية" للمدعية "يعرّض نفسه أيضاً للعقوبات" مضيفا أنه تم اتخاذ هذه الخطوة لان المحكمة الجنائية الدولية "تواصل للأسف استهداف أميركيين".
وطالب من جهة ثانية بوقف فوري لاستخدام العنف ضد المعارضة في بيلاروسيا، كما أمل بحل سلمي للخلاف الحدودي بين الصين والهند
كانت هذه تفاصيل خبر بومبيو يحث تركيا واليونان على خفض التوتر ووقف التصعيد في المتوسط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.