دولة الإمارات الأولى إقليميا بقائمة أكثر الدول أمانا من فيروس كورونا

السبت 5 سبتمبر 2020

صُنفت دولة الإمارات العربية المتحدة في المركز الأول إقليمياً والـ9 عالمياً على قائمة آمن دول العالم في مواجهة فيروس كورونا المستجد، وذلك وفقاً لتحديث شهر سبتمبر/أيلول للقائمة التي تنشرها مجموعة "ديب نوليدج" للأبحاث التقنية، وتقوم بتحديثها بصفة شهرية منذ مطلع يونيو/حزيران الماضي.



وبذلك، تكون الإمارات قد تقدمت مركزاً واحداً بالمقارنة بتحديث أغسطس/آب للقائمة، حيث حَلت آنذاك في المركز العاشر عالمياً، وأيضاً تقدمت مركزين، بالمقارنة بأول إصدار للقائمة، في يونيو/حزيران الماضي، والذي صَنف الإمارات في المركز الــ11 عالمياً.

ويشير هذا التقدم المُطرد للإمارات في تصنيفها على القائمة إلى نجاحها في تعاملها مع فيروس كورونا، وإلى قدرتها الهائلة على احتواء والحد من تداعياته، الأمر الذي جعلها دوماً آمن بلد في زمن الجائحة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا، ودوماً ضمن آمن 11 بلداً على مستوى العالم، وضمن العشرة الكبار عالمياً منذ شهرين.

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وأمس الجمعة، أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية إجراء 80.935 فحصاً جديداً خلال الـ24 ساعة الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

يأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الإمارات بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19" والمخالطين لهم وعزلهم.

وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الكشف عن 612 إصابة جديدة من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ إجمالي الإصابات 72.766 حالة.

وأكدت الوزارة أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، مشيرة إلى شفاء 490 حالة جديدة، وبذلك يصل إجمالي المتعافين إلى 63.158.