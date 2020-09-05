شكرا لقرائتكم خبر عن هزاع بن زايد: المؤسسات الوطنية بالامارات علامات عالمية مضيئة على طريق الخير والان مع التفاصيل

السبت 5 سبتمبر 2020 أكد الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أن المؤسسات الوطنية علامات عالمية مضيئة على طريق الخير، مشيراً سموه إلى أن الإمارات بقادتها وشعبها، تضع الإنسان في الطليعة.

وقال في تدوينة عبر حسابه في «تويتر»: «في اليوم الدولي للعمل الخيري نتوجه بأطيب التحايا للمؤسسات الوطنية التي أصبحت علامات عالمية مضيئة على طريق الخير.. الإمارات بقادتها وشعبها، تضع الإنسان في الطليعة دوماً، وقبل أزمة كورونا وخلالها وبعدها ستظلّ نموذجاً مشرقاً للتضامن الإنساني».

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هزاع بن زايد: المؤسسات الوطنية بالامارات علامات عالمية مضيئة على طريق الخير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.