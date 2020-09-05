شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات.. "الطوارئ والأزمات" تعدّل إجراءات دخول أبوظبي والان مع التفاصيل

السبت 5 سبتمبر 2020 عدَّلت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في أبوظبي إجراءات دخول إمارة أبوظبي، تماشياً مع خطة توسيع وزيادة نطاق الفحوص، وتعزيزاً للإجراءات الاحترازية للكشف المبكر عن إصابات فيروس كوفيد 19.

وسيتمكن سكان وزوار إمارة أبوظبي بدءاً من اليوم من الدخول إلى الإمارة عند إبراز نتيجة سلبية لفحص PCRأو فحص الليزر DPI خلال 48 ساعة من تسلُّم النتيجة، ولا يتطلب فحص الليزر نتيجة مسبقة لفحص PCR.واعتمدت اللجنة أيضاً إلزام السكان والزوار إجراء فحص إضافي في اليوم السادس داخل الإمارة لمن امتدت إقامتهم أو زيارتهم 6 أيام متواصلة فأكثر.

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