شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: أمريكا مستعدة للمساعدة في حل النزاع الحدودي بين الصين والهند والان نبدء بالتفاصيل
ووصف الرئيس الأمريكي الموقف في تصريحات للصحفيين بأنه "معقد للغاية".
ونشر البلدان قوات إضافية على الحدود بعد اشتباك في يونيو شهد مقتل 20 جنديا هنديا.
وقال مصدر بالحكومة الأمريكية إن واشنطن ترى أن البلدين لا يسعيان لدفع النزاع إلى حافة الحرب.
وقال ترامب في إفادة صحفية بالبيت الأبيض إن واشنطن تتحدث إلى البلدين بشأن ما يمكنها فعله لنزع فتيل الموقف المتوتر.
وأوضح قائلا "نحن على استعداد للمساعدة فيما يخص الصين والهند. إن كان بوسعنا فعل شيء فيسعدنا المشاركة والمساعدة".
وعرض ترامب في السابق الوساطة بين البلدين. وقالت الصين إنها لا ترى ضرورة لدخول طرف ثالث للوساطة، وبدت الهند مؤيدة لذلك أيضا.
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