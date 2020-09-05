شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الجنوبية تسجل 168 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل
ورفعت الأرقام الصادرة اليوم السبت عدد حالات الإصابة إلى 21010 حالات، من بينها 333 حالة وفاة.
وقال مسؤولون إن 115 من الحالات الجديدة كانت في منطقة العاصمة سول، التي يقطنها نصف سكان البلاد البالغ عددهم 51 مليون نسمة.
وكانت السلطات قد قررت تمديد قيود التباعد الاجتماعي الصارمة لمدة أسبوع آخر في منطقة سول، قائلة إن انتشار الفيروس لا يزال في مستويات خطيرة.
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