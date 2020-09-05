شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع وفيات كورونا في أستراليا إلى 748 والان نبدء بالتفاصيل

اعلن رئيس حكومة ولاية فيكتوريا الاسترالية دانيال اندروز اليوم السبت عن تسجيل 76 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و 11 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية، مما يرفع عدد الوفيات في الولاية الى 661 وفي استراليا الى 748 حالة وفاة.

وعلى الصعيد الوطني وصل إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في استراليا الى 26136 اصابة تعافى منها 22165 شخصا.