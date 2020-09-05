النفط يغلق على انخفاض أكثر من 4% وأكبر خسارة أسبوعية

ويهدد تفجر فايروس كورونا من جديد في أجزاء مختلفة من العالم بعدم حدوث انتعاش مستدام في استهلاك النفط، في وقت تعيد فيه منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها النفط إلى السوق ويقللون الإنتاج التاريخي.في غضون ذلك، لا تزال مصافي التكرير الرئيسية تتعافى من العواصف التي اجتاحت ساحل الخليج الأمريكي الأسبوع الماضي. قد تواجه مصافي Citgo Petroleum Corp و Phillips 66Lake Charles في لويزيانا عدة أسابيع أخرى من التوقف عن العمل حيث تكافح مع فقدان الطاقة والأضرار المتعلقة بإعصار لورا.

وأغلقت أسعار مزيج برنت على انخفاض بلغ 3.93% لتصل إلى 42.34 دولار وهي تعد أكبر خسارة أسبوعية، فيما أغلق الخام الأميركي على انخفاض ايضا بلغ 4.52% ليصل إلى 39.50 دولار.



وتأثرت الأسعار أيضاً بتقرير أظهر أن نمو الوظائف بالولايات المتحدة ازداد التباطؤ في آب، مع انتهاء أجل مساعدات مالية من الحكومة.