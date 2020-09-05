أعلنت خلية الإعلام الأمني، السبت، بدء عملية أمنية لتفتيش منطقة حسينية المعامل شرقي العاصمة بغداد ومصادرة الأسلحة "وفقاً للقانون"، مشيرةً إلى أن المنطقة شهدت "استخداماً خطيراً" للأسلحة امتوسطة والخفيفة في النزاعات التي حصلت فيها.
وأضافت، أن "الدولة وأجهزتها الأمنية لن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذا التحدي الواضح لسلطة القانون ومن واجباتها الأساسية حماية مواطنيها والحفاظ على أمنهم ومصالحهم، ويجب على المتخاصمين بأي نزاع أن يلجأوا إلى القضاء وفقاً للقانون لأن إستخدام السلاح بين المتخاصمين ليس هو الحل".
وتابعت، أنه "من أجل فرض القانون وتعزيز الأمن، شرعت قواتنا الأمنية وبصنوفها المختلفة بأمرة قيادة عمليات بغداد فجر هذا اليوم السبت، بتفتيش منطقة حسينية المعامل ونزع أنواع الأسلحة مِن المواطنين ومصادرتها وفقاً للقانون ولفرض الأمن والأستقرار فيها".
وأكدت، أن "قواتنا ستصل إلى كل منطقة يستخدم فيها السلاح خلال النزاعات والخصومات"، مضيفةً: "نهيب بالمواطنين كافة التعاون التام مع القوات الأمنية المكلفة بالواجب مِن أجل سلامتهم وأمنهم، وأنها قوات مخولة بكامل الصلاحيات، كما نذكر جميع المواطنين الكرام بأن حيازة الأسلحة المتوسطة جريمة يعاقب عليها القانون".
كانت هذه تفاصيل خبر الإعلام الأمني: بدء عملية أمنية لتفتيش منطقة حسينية المعامل ببغداد ومصادرة الأسلحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.