الإعلام الأمني: بدء عملية أمنية لتفتيش منطقة حسينية المعامل ببغداد ومصادرة الأسلحة

وقالت الخلية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "منطقة الحسينية شرق بغداد شهدت استخداماً خطيراً للأسلحة المتوسطة والخفيفة في النزاعات التي حصلت فيها تسببت بإزهاق أرواح الأبرياء دون أي احترام لأمن المواطنين ومشاعرهم، حيث عاشت العوائل رعباً نفسياً شديداً".وأضافت، أن "الدولة وأجهزتها الأمنية لن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذا التحدي الواضح لسلطة القانون ومن واجباتها الأساسية حماية مواطنيها والحفاظ على أمنهم ومصالحهم، ويجب على المتخاصمين بأي نزاع أن يلجأوا إلى القضاء وفقاً للقانون لأن إستخدام السلاح بين المتخاصمين ليس هو الحل".

وتابعت، أنه "من أجل فرض القانون وتعزيز الأمن، شرعت قواتنا الأمنية وبصنوفها المختلفة بأمرة قيادة عمليات بغداد فجر هذا اليوم السبت، بتفتيش منطقة حسينية المعامل ونزع أنواع الأسلحة مِن المواطنين ومصادرتها وفقاً للقانون ولفرض الأمن والأستقرار فيها".



وأكدت، أن "قواتنا ستصل إلى كل منطقة يستخدم فيها السلاح خلال النزاعات والخصومات"، مضيفةً: "نهيب بالمواطنين كافة التعاون التام مع القوات الأمنية المكلفة بالواجب مِن أجل سلامتهم وأمنهم، وأنها قوات مخولة بكامل الصلاحيات، كما نذكر جميع المواطنين الكرام بأن حيازة الأسلحة المتوسطة جريمة يعاقب عليها القانون".