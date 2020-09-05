انطلاق عملية أمنية 'كبيرة' في البصرة

أفادت خلية الإعلام الأمني، اليوم السبت، بانطلاق عملية أمنية "كبيرة" للتفيش في محافظة البصرة.
وقالت الخلية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "في تمام الساعة الخامسة فجر اليوم شرعت قيادة عمليات البصرة بتنفيذ عملية أمنية كبيرة للتفتيش".
وأضافت، أن "قطعات الجيش العراقي ولواء المشاة البحري وحرس الحدود وشرطة الطوارئ اشتركت في العملية".
وأضافت، أن "قطعات الجيش العراقي ولواء المشاة البحري وحرس الحدود وشرطة الطوارئ اشتركت في العملية".
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