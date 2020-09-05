الصين بلا إصابات محلية جديدة بكورونا لليوم الـ20 على التوالي

وقالت اللجنة في بيان إن جميع حالات الإصابة الجديدة تعود لمسافرين قادمين من الخارج، لتسجل البلاد 20 يوما متتالية بدون إصابات محلية، وفقاً لـ"روسيا اليوم".

وتراجع أيضا عدد الإصابات الجديدة الخالية من الأعراض إلى 8 مقابل 26 في اليوم السابق. ولا تعتبر الصين حالات العدوى الخالية من الأعراض إصابات مؤكدة.



ويبلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بمرض كوفيد-19 في البر الرئيسي الصيني حتى الآن 85112 ، في حين ظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.