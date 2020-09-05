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الصحة الإماراتية تفتتح مركزاً لفحص كورونا في منطقة أوحلة بالفجيرة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 5 سبتمبر 2020

الصحة الإماراتية تفتتح مركزاً لفحص كورونا في منطقة أوحلة بالفجيرة

متابعات_ الخليج 365

بتوجيهات الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، افتتحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الاماراتية، متمثلة بالمنطقة الطبية في الفجيرة، مركزاً لفحص فيروس ‎كورونا، في منطقة أوحلة في الإمارة، وذلك بالتنسيق مع فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في إمارة الفجيرة، وبالتعاون مع القيادة العامة لشرطة الفجيرة.

 

ويأتي افتتاح مركز أوحلة لفحص كورونا انطلاقاً من حرص صاحب السمو حاكم الفجيرة على توفير مراكز الفحوصات المجانية، لفيروس كورونا المستجد لجميع أهالي المنطقة من المواطنين والمقيمين في إطار التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية التي تتخذها دولة الإمارات للحد من انتشار الفيروس.

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وتسعى وزارة الصحة ووقاية المجتمع بالتعاون مع حكومة الفجيرة، إلى تجهيز مراكز الفحوصات المجانية لفيروس "كورونا" وتزويدها بأحدث الأجهزة والتقنيات والكوادر الطبية والتمريضية والإدارية من شركة "صحة" لتأدية واجبهم في خدمة أفراد المجتمع من المواطنين والمقيمين، في كل أنحاء الإمارة، وذلك بحسب المواقع والمدد الزمنية المحددة لبرنامج المسح الميداني.

 

وشهد افتتاح المركز حضور عدد من أهالي منطقة أوحلة والمناطق المجاورة لإجراء فحص "كوفيد - 19 ".

 

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